Settembre d’arte a Santa Maria Maggiore grazie alla “Rossetti Valentini”

La Scuola di Belle Arti “Rossetti Valentini” ha riaperto i battenti dopo due anni di lavori di ristrutturazione, che le hanno regalato una nuova veste e ne hanno ampliato la superficie espositiva. La stagione estiva ha avuto un ottimo riscontro di visitatori, anche grazie al rinnovato sforzo della Fondazione Rossetti Valentini tanto nell’organizzazione dell’apprezzatissima mostra “Enrico Cavalli (1849-1919) Tra la Francia di Monticelli e la Val Vigezzo di Fornara e Ciolina”, visitabile fino a fine novembre, quanto nelle proposte collaterali: corsi, laboratori, concerti, workshop e residenze artistiche.

È legato proprio ad una residenza artistica il primo dei due appuntamenti speciali di settembre. Si chiama “Residenze d’artista. Un dialogo tra il presente e il passato” ed è una mostra temporanea che verrà inaugurata il prossimo 16 settembre alle ore 11 nei locali della Scuola di Belle Arti del capoluogo vigezzino.

Cinque gli artisti contemporanei che hanno partecipato al progetto della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini di Santa Maria Maggiore Residenze d’artista, realizzato con il sostegno di Fondazione Compagnia di San Paolo: Marlin Dedaj, Serena Gamba, Alessandro Gioiello, Valerio Tedeschi e Velasco Vitali.

Dal 16 settembre, una selezione delle opere realizzate dagli artisti durante il soggiorno in Valle Vigezzo saranno in mostra nelle sale della Scuola di Belle Arti Rossetti Valentini, in un dialogo serrato tra il mondo creativo di oggi e la longeva storia della Scuola. Un connubio che fa comprendere quanto la “Rossetti Valentini” sia una realtà viva e contemporanea, pronta a valorizzare il grande patrimonio artistico che ha accumulato in quasi un secolo e mezzo di vita, ma anche a promuovere una fruizione più contemporanea del mondo dell’arte.

Le opere degli artisti troveranno spazio tra gli antichi gessi, che servivano agli studenti come esercizio di copia, tra gli scaffali dell’archivio e della biblioteca, sulle pareti delle aule, ma anche tra le opere del Maestro Enrico Cavalli, raccolte nella grande mostra monografica visitabile fino al 26 novembre. Gli scatti fotografici di Marlin Dedaj, realizzati con la Polaroid, vivono della suggestione della luce che avvolge scorci di Toceno, Vocogno, Santa Maria Maggiore, in una dimensione misteriosa e senza tempo. Con ago e filo, Serena Gamba ha appuntato la lunghezza del giorno e la fragilità della luce in una scrittura frammentaria, fatta di piccoli tratti che lottano tra oblio e ricordo.

I dipinti di Alessandro Gioiello hanno la consistenza dei miraggi: vasi di fiori, angoli di bosco, cesti di frutta affiorano con la delicatezza di un riflesso sull’acqua e con la commovente naturalezza delle cose famigliari. Le sculture in marmo bianco di Valerio Tedeschi, dalle forme dolci e carezzevoli, hanno l’eleganza innata della classicità, la sapienza di un mestiere che sa tirare fuori dalla materia l’invisibile e la diretta essenzialità di un aforisma. La pittura di Velasco Vitali procede per agglomerati materici e cromatici da cui affiorano suggestivi paesaggi, pareti rocciose o dirupi, sono impasti che alternano trasparenza e densità, che trattengono la tensione emotiva e rivelano profondità nascoste.

“Residenze d’artista. Un dialogo tra il presente e il passato” è un progetto realizzato da Fondazione Rossetti Valentini in collaborazione con Associazione Asilo Bianco Aps di Ameno (NO), che cura la mostra insieme a Lorella Giudici, e rappresenta un ulteriore tassello del nuovo percorso della Scuola di Belle Arti come centro di formazione e di produzione culturale, reso possibile grazie all’impegno della Fondazione Rossetti Valentini e al sostegno e alla collaborazione di molti attori ed istituzioni.

In contemporanea, presso la sede di Via Rossetti Valentini, nel centro storico di Santa Maria Maggiore, prosegue la mostra dedicata ad Enrico Cavalli, figura emblematica della scuola vigezzina, artista e maestro, fra gli altri, di Carlo Fornara, Giovanni Battista Ciolina, Lorenzo Peretti jr, che contribuì a trasformare la Scuola di Belle Arti in un centro aperto alle grandi correnti artistiche contemporanee d’Oltralpe.

L’iniziativa è inserita nel progetto “Val Vigezzo. La valle dei pittori”, realizzato con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell’ambito del bando in “Luce – Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori” della Missione Creare attrattività dell’Obiettivo Cultura, che mira alla valorizzazione culturale e creativa dei territori di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta rendendoli più fruibili e attrattivi per le persone che li abitano e per i turisti, in una prospettiva di sviluppo sostenibile sia sociale sia economico.

Il progetto è realizzato da Fondazione Rossetti Valentini insieme ai partner Comune di Santa Maria Maggiore, Associazione Poscio, Associazione Musei d’Ossola e Fondazione Ciolina.

“Residenze d’artista. Un dialogo tra il presente e il passato” è un progetto curato da Asilo Bianco APS e Lorella Giudici Testo critico di Lorella Giudici

Inaugurazione 16 settembre ore 11.00

Apertura dal 16 settembre al 26 novembre 2023 Orari: sabato e domenica 10-13 / 16-18 Ingresso a contribuzione responsabile

Scuola di Belle Arti "Rossetti Valentini", Santa Maria Maggiore (VCO)