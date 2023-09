Il saluto del sindaco Ferroni per l'inizio della scuola

Il primo giorno di scuola è da sempre un evento che tutti noi ricordiamo con emozione qualsiasi sia il nostro ruolo, tutti siamo infatti ben consapevoli dell’importante percorso di crescita e maturazione dei nostri figli e del ruolo importante che la scuola con il suo personale riveste nella comunità.

Un caro saluto va in particolare a tutti coloro che per la prima volta, varcheranno la porta del nostro istituto scolastico, in cui abbiamo sempre riscontrato professionalità e disponibilità da parte di tutto il personale.

Nella scuola il futuro prende forma, giorno dopo giorno, con le sue occasioni e le sue opportunità, perché non è solo il luogo delle lezioni o delle interrogazioni, ma è il luogo in cui si costruisce la comunità e questo lo si può fare solo insieme e giorno per giorno.