Denunce per guida in stato d'ebbrezza e possesso di hashish in Ossola

I Carabinieri della Compagnia di Domodossola hanno denunciato 3 automobilisti perché trovati alla guida delle proprie autovetture con un tasso alcolico superiore al consentito. Si tratta di un 65enne di Crodo che ha fatto registrare un tasso pari a 1,63 g/l, una 34enne di Crevoladossola con 1,17 g/l di alcol e una 39enne di Beura Cardezza con un tasso pari a 0,71 g/l. Per tutti e tre è scattato il ritiro della patente. Inoltre è stato segnalato, alla Prefettura di Verbania, un 20enne di Crevoladossola perché trovato in possesso di gr. 4,70 di hashish per uso personale.