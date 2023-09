Sagre a Ossola e dintorni: quali sono?

Estate ed autunno sono due momenti nei quali si può assaporare la tradizione locale grazie alle numerosissime sagre organizzate sul territorio italiano. Fra tutte, quelle del Lago Maggiore e della Val d’Ossola attirano numerosi turisti da Piemonte e Lombardia.

Scopriamo insieme quali sono gli eventi più importanti di questo periodo

Sagre: fra tradizione e attività per tutti

Le sagre fanno parte di un’antica tradizione che affonda in alcuni casi, le sue radici addirittura in epoche medievali. Folklore, intrattenimento, musica e festa sono gli elementi che caratterizzano le sagre del territorio fra Lago Maggiore e Val d’Ossola. Queste aiutano il territorio a mantenersi “vivo", nel tempo, ma soprattutto a mantenere viva la propria identità culturale, per questo vanno preservate e diffuse. È possibile, durante il ricco calendario eventi proposto, gustare prodotti locali a chilometro zero e fare numerose attività all’aperto

I tempi oggi cambiano rapidamente, ma è evidente come le tradizioni restano, mescolandosi a nuovi mezzi di intrattenimento, oggi praticamente tutti digitali. Pensiamo ai diversi contesti di svago e di interazione come il gioco, ad esempio, caso tipo per eccellenza. Oggi l’interazione umana è spesso mediata da mezzi digitali anche per i giochi e lo svago, come nel caso dei live casino o dei titoli di videogames per smartphone o console, classico esempio di digitalizzazione dei tempi e in special modo del tempo libero.

In un mondo fatto di computer e tecnologia le sagre permangono come mezzo di aggregazione locale.

Si svolgono sempre all’aperto e attirano numerosi turisti grazie alle prelibatezze delle produzioni locali. Per questo se sei un appassionato continua a leggere questo articolo e scopri quelle più importanti della Val d’Ossola e zone limitrofe, in programma per questo autunno.

Sagre estive da inizio giugno fino fine Agosto

L’estate è sicuramente un momento ideale per gustarsi le sagre di paese. Fra queste segnaliamo sicuramente la Sagra della ciliegia ad Anzola d’Ossola una delle più conosciute ed apprezzate con in programma tanta musica dal vivo e tornei di calcetto per tutti. La ciliegia d’Anzola è famosa perché questo meraviglioso frutto nasce da queste parti già durante l’Inverno, nonostante il luogo non sia così esposto al sole. Da un’idea nata da un imprenditore nel 1947, la sagra della ciliegia è divenuta una tradizione alla quale i locali non possono più rinunciare. Il via il 16 giugno per concludersi il Sabato 18 giugno, dopo l’aperitivo consueto e poi l’esibizione sul palco di artisti a rotazione. Quest’anno protagonisti i “Mascalzoni Latini” con le sonorità sudamericane e partenopee e a concludere la serata “Dj Veleno”.

A seguire la famosa sagra della Segale a Montescheno, anch’essa il 18 Giugno come primo giorno iniziale, fino al 19 sera con la riscoperta dell’omonimo cereale antico, dalle proprietà nutritive sorprendenti. Piatti a base di Segale, primo fra tutti il famoso “pane nero di segale” saranno serviti dai banchi gastronomici.

Si prosegue con la seconda metà di agosto con i giorni 22-23, fino al 28 del mese, con la sagra della Patata di Montecrestese. Questa sagra di fine estate comincia ad avere dei sapori autunnali ed è una delle più grandi e frequentate, per questo si protrae per una settimana intera, con iniziative sportive diverse ogni anno. Quest’anno sarà l’anno dei trial motociclistici che si svolgeranno al campo sportivo del paese.

Chiudiamo con le sagre estive con l’ultima che si può definire tale, ossia la festa dell’uva di Masera, giunta alla sua veneranda 96esima edizione, che si svolgerà dall’8 all’11 settembre. Anch’essa fra le più apprezzate, 4 giornate all’insegna dei vini locali e dei prodotti agricoli del territorio, fra musica, iniziative di volontariato ed eventi vari.

Le sagre non si fermano nemmeno in autunno. Ecco il programma

L’autunno e l’arrivo della stagione più fredda non fermano i numerosi eventi in tutta Italia e la Val d’Ossola e valli limitrofe non saranno da meno, presentando un calendario sempre fitto ricco di eventi.

Forse l’autunno non piacerà a molti, ma crediamo sia invece una stagione magica, nella quale la Terra ci regala il meglio, offrendo cibi davvero eccezionali che si prestano a tante ricette.

Cominciamo con un prodotto tipico autunnale, molto apprezzato da cuochi e buongustai: stiamo parlando dei funghi. Tipici autunnali, questi si prestano per essere cucinati in vari modi e possono raggiungere prezzi al chilo anche molto elevati a seconda delle annate. La sagra del fungo di Trontano, dal 15 al 17 Settembre, è sicuramente uno dei luoghi dove gustare questo prodotto locale.

Si prosegue il primo di ottobre la Sagra della Polenta a Cuzzego, dove anche qui possiamo degustare un piatto tipico della zona, oggi esportato in tutto il nord Italia. La polenta affonda le sue radici nelle tradizioni contadine, ma si rivela un pasto ottimale, nutriente e ricco di fibre e minerali. Perfetta da essere abbinata ai funghi o ai formaggi, a Cuzzego potrete assaggiarla in vari modi.

Infine si segnala la Sagra di Varzo l’8 ottobre, sagra tipicamente autunnale che vuole celebrare le antiche tradizioni, in particolare il ritorno degli animali dai pascoli a quote più basse. Ricordiamo la ricchezza di monti e laghi del territorio ossolano e le innumerevoli attrazioni naturalistiche da visitare. La sagra di Varzo, chiamata appunto “Tradizioni in sagra” vuole essere un ritorno alla natura e celebrare il folklore e le usanze tipiche. Non mancheranno le specialità enogastronomiche e l’intrattenimento.