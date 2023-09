Ester Snider e Matteo Carigi protagonisti del concerto per la festa del Crocifisso

Si concluderà con il tradizionale concerto la festa patronale del Santuario del SS. Crocifisso al Sacro Monte Calvario di Domodossola, che si terrà domenica 17 settembre con inizio alle ore 21.00.

Nella Sala Bozzetti, nell’ambito della stagione artistica 2023 della Cappella Musicale del S. Monte Calvario ed in apertura della rassegna “I concerti d’autunno 2023”, il violinista Matteo Carigi e la pianista Ester Snider proporranno l’esecuzione della Sonata di Cesar Franck (1822-1890), del Rondò Capriccioso di Camille Saint-Saëns (1835-1921) e la Zingaresca di Pablo de Sarasate (1844-1908).

Matteo Carigi è nato a Varese nel 2002, inizia lo studio del violino sotto la guida del M° Davide Besana ed in seguito con il Maestro Luca Braga. Attualmente frequenta gli studi presso il Conservatorio A. Boito di Parma sotto la guida del M° Giulio Plotino, perfezionandosi con lezioni private del Maestro Vadim Brodski a Roma. Fin da giovanissimo collabora con Orchestre quali l’Orchestra Filarmonica Amadeus di Trecate, l’Orchestra Sinfonica delle Alpi, l’Orchestra da camera della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario e l’Orchestra da camera del Duomo di Novara. Ha tenuto molti concerti da solista, sia con pianisti sia con orchestre. Ha partecipato a masterclass con Virginia Luminita Burca e Barbara Broz, Mihaela Costea, David Shultheiss e in Musica da Camera con il M° Alberto Magagni. Suona un violino costruito dal liutaio cremonese Massimo Ardoli.

Ester Snider ha compiuto gli studi musicali presso il Conservatorio “G. Verdi” di Milano, dove, dopo aver conseguito nel 2005 il diploma di pianoforte nella classe del M° Leonardo Leonardi, ha portato a termine, con il massimo dei voti, il Biennio specialistico ad indirizzo solistico sotto la guida della Prof.ssa Maria Isabella De Carli. Nel contempo ha avuto modo di approfondire la sua formazione pedagogica ottenendo, con il massimo dei voti e la lode, il diploma in Didattica della musica nel 2007 e nel 2008 il Diploma accademico di secondo livello, abilitante per la classe di concorso di strumento musicale. Vincitrice di numerosi concorsi nazionali ed internazionali, affianca all’attività solistica quella cameristica in molteplici formazioni. Si è esibita per l'Associazione "Lingotto Musica" di Torino, per l’Associazione “De Sono” presso il Conservatorio di Torino, per la “Società dei Concerti” presso il Conservatorio di Milano e per la Fondazione “Amici del Loggione del Teatro alla Scala” di Milano. E ’stata ospite del network radiofonico Radio Classica nel programma “Il pianista”. Ha collaborato con il Comune di Milano e col Conservatorio “G. Verdi” di Milano come coordinatrice del Progetto “Educhiamo alla musica”. Specializzatasi nell’accompagnamento pianistico della danza classica e contemporanea, nel marzo 2014 ha portato a termine con il massimo dei voti e la lode il Biennio Accademico di secondo livello in Maestro Collaboratore per la Danza attivato dal Conservatorio "A. Casella" di L'Aquila in convenzione con l'Accademia Nazionale di Danza di Roma. Dal 2010 al 2015 ha ricoperto il ruolo di Pianista accompagnatrice e Docente di Teoria e pratica musicale per la danza presso il Liceo Musicale-Coreutico “Pina Bausch” di Busto Arsizio (VA). Ha lavorato, inoltre, come Pianista Accompagnatrice per il corso di Ballerino Professionista presso l'Accademia del Teatro alla Scala di Milano nel 2015 e nel 2016. A novembre 2015 è entrata in ruolo sulla cattedra di Pianoforte nella scuola secondaria di primo grado ed ora è docente titolare di Pianoforte presso l'Istituto Comprensivo "G. Bertacchi" di Busto Arsizio.

L’attività concertistica della Cappella Musicale del Sacro Monte Calvario è sostenuta dall’Istituto della Carità – PP. Rosminiani, dall’Ente di Gestione dei Sacri Monti - Riserva Naturale Speciale Regionale del S. Monte Calvario, dalla Parrocchia di Calice, con la Fondazione Comunitaria del VCO , la Fondazione CRT e la Città di Domodossola.