Intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola oggi intorno alle 13 in via Piave, per un incidente tra due autovetture.

Lo scontro frontale ha determinato il ferimento di due persone, che sono state trasportate al DEA di Domodossola da personale sanitario, giunto sul posto con due autoambulanze provenienti dalla Val Vigezzo e da Villadossola.

La polizia locale di Domodossola sta effettuando i rilievi. I soccorritori sono ancora sul posto.