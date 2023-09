Don Luigi Preioni torna come Vicario Episcopale ad interim

Il vescovo di Novara monsignor Franco Giulio Brambilla ha richiamato in servizio per ricoprire il ruolo di vicario episcopale ad interim don Luigi Preioni. Il sacerdote parroco di Masera e Trontano aveva già ricoperto la carica di vicario episcopale dal 2001 al 2016. La decisione è avvenuta dopo che don Vincenzo Barone, parroco di Domodossola, ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Vicario episcopale dell’Ossola che ricopriva dal 2016.

Questo in seguito il clamore suscitato dalla notizia che il sacerdote ha benedetto le fedi del sindaco domese Lucio Pizzi e della moglie a margine del matrimonio con rito civile avvenuto lo scorso 2 settembre. Il Vescovo si è riservato di valutare la situazione con più calma. Al momento si registra quindi una sospensione temporanea della carica. Don Vincenzo Barone classe 1965, ordinato nel 1991 è parroco a Domodossola dal 2012. Precedentemente ha ricoperto incarichi diocesani come responsabile del settore pastorale delle Vocazioni e come condirettore dell’Ufficio diocesano per la Famiglia.