Un esercito di volontari anima l'Anpas di Villadossola

Un esercito di 240 volontari, moltissimi dei quali giovani, e una pattuglia di diciassette mezzi tra ambulanze, pullmini e doblò, tutti funzionanti ed operativi. E' l'Anpas di Villadossola, ovvero i Volontari del Soccorso, una realtà in continua crescita operativa in tutta l'Ossola che quotidianamente offre servizi di emergenza e trasporti sanitari e svolge numerose altre attività di volontariato a servizio del territorio.

"Siamo operativi con la nostra ambulanza di base 24 ore su 24, 365 giorni all'anno - spiega il presidente Nunzio Palamara - operiamo per conto del 118 e interveniamo su indicazione della centrale operativa con la nostra squadra composta da volontari soccorritori. Il numero dei servizi di emergenza che ogni anno svolgiamo è in continua crescita, e anche i numeri del 2023 sono in aumento".

L'Anpas di Villadossola, che ha sede in via Fonderia 5, oltre al servizio di ambulanza di base, quindi con equipe composta da soccorritori altamente formati e senza la presenza di medico e infermiere a bordo, offre numerosi servizi: trasporti sanitari per visite ospedaliere, dimissioni e trasferimenti, trasporti per pazienti che devono sottoporsi a dialisi, e molto altro ancora: "Un'attività cui teniamo tantissimo è quella svolta in collaborazione con l'associazione Amici dell'Oncologia - spiega Palamara - accompagniamo gratuitamente dall'Ossola a Verbania le persone che devono sottoporsi alla radioterapia. In un momento così delicato per i pazienti, è sicuramente di conforto, anche morale, non dover pagare per il servizio di accompagnamento".

I volontari Anpas, con le loro divise arancioni e blu, ormai siamo abituati a vederli anche in occasione delle manifestazioni ossolane: "Siamo presenti con la nostra ambulanza in quasi tutte le manifestazioni che si svolgono in Ossola, offrendo l'assistenza e il primo soccorso in caso di malori, infortuni o altre necessità". Questa attività in continua crescita è possibile grazie alla forza del volontariato: "Il nostro è un gruppo affiatato e motivato. I giovani prestano servizio dopo il lavoro e nel fine settimana, e i volontari già in pensione o con più tempo libero garantiscono la copertura dei servizi durante la settimana. A loro naturalmente va il più grande ringraziamento, perché rappresentano il motore dell'Anpas".

I Volontari Soccorritori di Villadossola operano anche sulle montagne, con una squadra che presta servizio di soccorso piste in inverno alla Piana di Vigezzo. Il nuovo corso per diventare volontari soccorritori è previsto per la fine di gennaio e l'inizio di febbraio, ma per il futuro ci sono tanti progetti, e soprattutto un sogno: dare una nuova casa all'Anpas. "Abbiamo già acquistato un nuovo stabile, vicino la nostra attuale sede, dove ci sposteremo non appena possibile - conclude Palamara - sono necessari molti soldi per ristrutturare lo stabile e renderlo adeguato per lo svolgimento delle nostre attività. Il nostro desiderio è quello di poter avere la nuova sede per il 2025, quando l'Anpas di Villadossola, che è stata fondata nel 1985, festeggerà i 40 anni di attività".