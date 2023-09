L'Ambulanza Vigezzo cerca nuovi soccorritori, al via il corso

Svolge un servizio fondamentale e preziosissimo, ma serve nuova linfa. Martedì 19 settembre inizierà il nuovo corso per aspiranti volontari soccorritori 118.

"La speranza è di incrementare il nostro organico di volontari che, per la nostra associazione, è un obiettivo fondamentale per poter continuare a fornire i nostri servizi" spiegano dal Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo.

"Con il servizio H12 in convenzione con il 118 garantiamo una copertura con i servizi di emergenza tutti i giorni dalle 8 di mattina alle 8 di sera: questi servizi – sottolineano dall’ambulanza di valle - sono gestiti dalla centrale operativa del 118 che coordina tutte le nostre missioni, che l’anno scorso sono state più di 900. Oltre a quello forniamo servizi di trasporto e dimissioni dall’ospedale di persone che necessitano un trasporto in ambulanza, e, per questo tipo di servizio siamo alla ricerca anche di volontari che abbiano tempo da dedicarci in settimana, perché ultimamente sta diventando per noi sempre più difficile soddisfare le numerose richieste che ci pervengono, e troppo spesso siamo costretti a dirottare chi ci richiede questo servizio ad altre associazioni. Infine abbiamo sempre più richieste di assistenze a manifestazioni, specie nel periodo estivo. Per tutti questi motivi è molto importante per noi che ci siano nuovi volontari disposti a dedicare del tempo alla nostra associazione, partecipando al corso che si terrà i martedì e i giovedì sera alle 20:30 presso la nostra sede a Santa Maria Maggiore. Intanto l’invito è quello di partecipare alla presentazione del corso, prevista martedì 19 settembre".