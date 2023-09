Nuovo corso per diventare volontari della croce rossa Italiana

Il comitato di Domodossola della Croce Rossa Italiana organizza il nuovo corso per diventare volontari. Il corso inizierà venerdì 29 settembre alle ore 21.00 presso la sede di piazzale Curotti 5.

In quella occasione saranno illustrate tutte le opportunità per svolgere attività a supporto della popolazione. Non solo soccorso ma anche trasporti sanitari, formazione, attività sociali. Ciascuno può trovare il modo per mettere a disposizione il proprio tempo a favore della collettività.

Per diventare volontari è necessario avere un'età minima di 14 anni, idoneità psico fisica e soprattutto bisogna assumersi l'impegno a svolgere i servizi volontariamente e gratuitamente; non aver subito condanne, passate in giudicato, per reati comportanti la destituzione dai Pubblici uffici; essere cittadino Italiano o di uno stato dell' UE purchè stabilmente soggiornante in Italia.Per iscriversi al corso è sufficiente registrarsi al sito https://gaia.cri.it/ individuando il corso programmato dal Comitato di Domodossola.