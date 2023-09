In Collegiata la benedizione degli zainetti degli alunni domesi

Domenica, alla messa delle 11, nella chiesa Colleggiata, c'è stata la benedizione degli zainetti per augurare agli studenti, alle loro famiglie e ai loro insegnanti un buon anno scolastico. Con il parroco don Vincenzo Barone, per la funzione, era presente anche il suo collaboratore che si occupa dei bambini e ragazzi dell'oratorio don Giacomo Bovio.

Il 30 settembre invece inizerà il catechismo: si svolgerà al sabato all'oratorio del Sacro Cuore in via Monte Grappa dalle 11 alle 12 per i bamnini di seconda elementare e terza elementare. Dalle 9.45 alle 10.45 per bambini di quarta e quinta e dalle 10.30 alle 11.30 per i ragazzi di prima media.

Il modulo di iscrizione è disponibile in oratorio e deve essere consegnato sempre in oratorio.

L'iscrizione prevede un contributo di 30 euro come offerta per le spese di gestione di un anno di catechismo e per contribuire alle iniziative dell'oratorio a favore dei bambini e dei ragazzi e comprende la quota associativa all'associazione “Tra il dire e il fare” e la quota assicurativa. Ad ogni bambino verrà consegnato il libro del catechismo. Ai bambini di seconda elementare verrà consgnato il Libro dei vangeli e ai nuovi iscritti lo zainetto del catechismo.

Il catechismo è un cammino di fede - e di apprendimento che coinvolge i bambini residenti nelle parrocchie dei Santi Gervaso e Protaso di Domodossola, San Lorenzodi Bognanco, San Gottardo di Monteossolano, Sant'Andrea di Cisore, Sant'Andrea di Mocogna, San Brizio di Vagna e Sant'Agostino del Badulerio.