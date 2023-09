I sindaci chiedono la modifica dell'orario dell'Istituto Marconi Galletti Einaudi e del Liceo Spezia

L'attuale orario di fine lezione per gli studenti dell'Istituto Marconi Galletti Einaudi e per i liceali dello Spezia potrebbe essere modificato. Almeno è quanto hanno chiesto i sindaci di alcuni centri montani dell'Ossola. La conclusione delle lezioni alle 14 ha creato parecchio subbuglio tra le famiglie degli studenti che frequentano le scuole superiori a Domodossola.

"Il rientro pomeridiano attorno alle 15.30 per alcuni, più tardi per altri non permette loro di praticare nessun'altra attività" la protesta dei genitori che hanno così chiesto ai sindaci di farsi interpreti dei disagi dei loro figli. Nei giorni scorsi in provincia si è tenuto un incontro fra gli amministratori e i dirigenti dei due istituti scolastici. Questi ultimi si sarebbero aperti a possibili cambiamenti. Nel frattempo i sindaci ossolani hanno deciso di mettere nero su bianco le loro richieste.

Quando il documento ufficiale sarà sottoscritto dai amministratori delle valli ossolane sarà inviato a scuole per essere poi discusso in seno ai rispettivi Consigli d'Istituto. Solo a quel punto potrà arrivare la decisione finale delle due scuole superiori di Domodossola.