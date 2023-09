E' Piero Bonetti l'uomo morto nell'incendio di Calasca

Intervento dei vigili del fuoco del comando di Verbania, che nella notte sono intervenuti a Calasca Castiglione in frazione Boretta per un incendio abitazione. I primi ad arrivare sul posto sono stati i vigili del fuoco del distaccamento di Domodossola con un'autobotte, e in collaborazione con una squadra di Villadossola, hanno lavorato al contenimento del rogo.

Sul posto anche l'autoscala proveniente dalla sede centrale, che ha consentito di lavorare in sicurezza dall'alto, a causa della difficoltà di accesso all'abitazione. Purtroppo una persona, Piero Bonetti, 58enne, è deceduto. L'uomop era in casa con il fratello e i figli di quest'ultimo. Due persone sono state portate al Dea del San Biagio in codice verde.

Danni ingenti all'abitazione, della quale sono crollati tetto e solai. Sul posto anche il funzionario tecnico dei vigili del fuoco. Hanno collaborato alle operazioni anche i vigili del fuoco volontari di Macugnaga. In queste ore il personale Enel sta provvedendo a ripristinare il servizio elettrico nella frazione che a causa delle fiamme è stato compromesso.