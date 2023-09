Danneggiate auto e giochi dell'asilo, identificata una donna

Trambusto mercoledì mattina in centro a Villadossola. Le forze dell’ordine hanno perquisito una zona centrale della città, a poca distanza dal municipio. L’intervento dei militari sarebbe avvenuto dopo alcuni problemi di ordine pubblico creati da una donna che risiede in centro, persona che ha già dato problemi in città. La donna, con una mazza da baseball, avrebbe danneggiato le auto parcheggiate e i giochi dell’asilo vicino.