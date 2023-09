Gruppo M5S: “Nuovi ospedali, dopo cinque anni nulla è cambiato. Da Cirio e Icardi solo promesse e zero fatti”

"Sulla realizzazione dei nuovi ospedali in Piemonte è sempre la stessa solfa. La Giunta Cirio preferisce lanciarsi in mirabolanti comunicati stampa piuttosto che trovare soluzioni concrete.

Sono 5 anni che Cirio e Icardi vivono in campagna elettorale permanente sul tema della sanità, ma la realtà purtroppo è ben differente dalla narrazione che sperano di far passare.

Anche la recente notizia di un aumento da 30 a 42 milioni di euro del fondo destinato alla progettazione dei nuovi ospedali è solo fuffa. Quel fondo, senza gli emendamenti del Movimento 5 Stelle al bilancio regionale, non esisterebbe nemmeno. Abbiamo dovuto ricordare alla Giunta che per costruire gli ospedali bisogna progettarli... Forse il Centrodestra avrebbe voluto scaricare tutte le spese sulle Aziende Sanitarie Locali, che già faticano enormemente a far quadrare i conti.

Senza dimenticare un aspetto: quei soldi, al momento, sono solo sulla carta. Fino ad oggi non se n’è fatto nulla.

Fin quando la Regione non sarà in grado di farsi assegnare le risorse dall’Inail per realizzare gli ospedali, le parole non si tradurranno in fatti. La Giunta Cirio continuerà a perdere tempo ipotizzando partenariati pubblico-privati che non sono in grado di gestire, non accorgendosi che una scelta di questo tipo non produce altro che un aumento dei costi a carico dei cittadini e inutili lungaggini.

E intanto degli ospedali? Neanche l’ombra" così Sarah Disabato, Capogruppo regionale M5S Piemonte, Sean Sacco, Consigliere regionale M5S Piemonte e Ivano Martinetti, Consigliere regionale M5S Piemonte.