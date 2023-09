Traffico internazionale interrotto sulla Ferrovia Vigezzina- Centovalli a causa di una frana in territorio elvetico

Un piccolo movimento franoso dovuto al maltempo nei pressi della località di Verdasio, sulla tratta elvetica della Ferrovia Vigezzina-Centovalli, ha causato nella mattinata di venerdì 22 settembre l'interruzione del traffico internazionale tra Domodossola e Locarno.

I treni della Ferrovia italo-svizzera viaggiano regolarmente in Italia da Domodossola a Re e in Svizzera da Locarno a Intragna, mentre i treni che coprono la tratta completa tra i due capolinea al momento non sono operativi. Le società di gestione sono al lavoro per organizzare quanto prima un servizio sostitutivo di bus.

Il traffico internazionale è interrotto fino a nuove comunicazioni, che verranno diffuse attraverso i canali ufficiali.

Resta regolare il traffico tra Domodossola e Re.