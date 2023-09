Le arti marziali per trovare disciplina ed equilibrio FOTO

Imparare a gestire le energie e la vitalità tipiche dell'adolescenza in maniera corretta, promuovendo così un protagonismo sano e attivo.

Con questo obiettivo sabato pomeriggio ha fatto tappa a Domodossola, in piazza Rovereto, il progetto “Reti Per Funamboli”, nato da una collaborazione tra Enti e Servizi pubblici e privati, tra cui ventiquattro associazioni, con il sostegno della Fondazione Comunitaria VCO.



Protagonista a Domodossola il mondo delle arti marziali, con accanto all’A.S.D. Kodokan e all’A.S.D. Judo Club Domodossola gli Judo Club Di Crodo, Preglia e Pallanzeno, e la scuola di Krav Maga.



Allievi e docenti delle associazioni hanno regalato al pubblico, nella bella cornice della piazza Rovereto, esibizioni delle varie discipline, con l'obiettivo di affascinare e attrarre nuove leve che nella pratica delle arti marziali possono trovare disciplina ed equilibrio, ed imparare a gestire le proprie energie.