VIgezzo, altri due interventi per cercatori di funghi feriti

Nuova giornata difficile per i soccorritori ossolani, chiamati anche in questa domenica ad un super lavoro. Due gli interventi in Valle VIgezzo, uno in tarda mattinata e uno nel primo pomeriggio. Entrambi gli interventi sono stati effettuati dal Soccorso Alpino civile e militare e dall'eliambulanza del 118.

In tutti e due i casi i cercatori di funghi sono rimasti feriti agli arti inferiori. Tutti e due sono stati recuperati dall'elicottero del 118 e trasportati al Dea domese.