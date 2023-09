Controlli fine settimana: denunciati due giovani per porto di oggetti pericolosi

Per i controlli alla circolazione stradale finalizzati prevalentemente alla prevenzione dell’incidentalità stradale dovuta all’abuso di alcol e sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno denunciato complessivamente 5 persone, tra cui un minorenne.

Due di loro sono state denunciate per porto abusivo di oggetti atti ad offendere poiché controllate in orario notturno sulla pubblica via, il primo a Domodossola mentre il secondo nel comune di Coimo, e sottoposte a perquisizione sono state trovate in possesso il primo, un 15enne, di un coltello avente lunghezza complessiva di 22 centimetri, il secondo un 39enne, di una roncola avente lama di lunghezza di 40 centimetri.

Tre sono state le contravvenzioni per guida in stato di ebrezza, in particolare due soggetti sono stati denunciati per guida in stato di ebrezza poiché sottoposti a controllo da parte dei carabinieri sono stati trovati con un valore oltre il limite consentito, uno di loro inoltre, presentandone i sintomi è stato denunciato altresì per guida sotto effetto di stupefacenti avendo rifiutato di sottoporsi al controllo.