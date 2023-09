Villadossola: danni all'asilo privato, genitori preoccupati per i loro figli

C’è preoccupazione tra i genitori che portano i loro bambini all’asilo privato in centro città a Villadossola. L’asilo è al piano terra dell’abitazione in cui vive la donna che, in queste ultime settimane, ha prima tentato la rapina al pizzaiolo e poi danneggiato alcune auto e i giochi dell’asilo stesso.

Nel vecchio caseggiato, che era una volta di proprietà della società Sisma e che si trova a pochi metri dal municipio, oltre all’asilo vi abitano altre persone tra cui la stessa donna protagonista degli ultimi episodi di cronaca.