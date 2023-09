Domenica 1 ottobre torna la Mostra Bovina

Torna domenica 1 ottobre a Santa Maria Maggiore la Mostra Bovina della Valle Vigezzo giunta quest'anno alla 41a edizione e organizzata dall’Associazione Agricoltori ed Allevatori Valle Vigezzo.

La Fiera è considerata la fiera zootecnica più importante del Verbano Cusio Ossola e si svolgerà presso il Centro del Fondo di Santa Maria Maggiore.



Il programma della giornata è ricco: alle ore 8.30 concentramento dei capi bovini in area fiera, alle ore 9.00 apertura del bar e mercato con bancarelle di prodotti tipici.

I lavori di valutazione dei capi in mostra da parte del giudice incaricato dalle Associazioni Nazionali di Razza inizieranno alle 10.00, mentre alle 10.30 è prevista la sfilata dei capi delle razze Bruna, Pezzata Rossa e Bruna Originale.



Alle 11.00 sarà possibile degustare i formaggi della Latteria Vigezzina mentre dalle 12.00 si pranzerà con il menu preparato dagli Alpini di Valle.

Nel pomeriggio ancora sfilate dei capi di bestiame e a seguire proclamazione delle campionesse, premiazione degli espositori ed estrazione della sottoscrizione a premi.

Per tutta la giornata saranno anche esposti capi di razza Highland.