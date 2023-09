Finero, un paese in festa per la Madonna Nera FOTO e VIDEO

Sono stati giorni molto partecipati a Finero quelli per la tradizionale festa della Madonna Nera, che hanno riguardato buona parte di settembre. I festeggiamenti si sono aperti il 30 agosto, con la novena preparatoria e sono proseguiti fino al 10 settembre. Il 7 settembre si è svolto il consueto falò che anticipa come da tradizione il giorno della ricorrenza vera e propria. Soddisfatti gli organizzatori per la grande partecipazione alla festa. “Non solo la gente del paese, l’affluenza è stata alta grazie ai tanti visitatori provenienti anche da fuori Finero” spiegano soddisfatti gli organizzatori.

Il nostro ringraziamento va al Gruppo Giovani di Finero, alla parrocchia e a don Stefano Gallina, a Lucia Pironi, alla corale parrocchiale, all’amministrazione comunale di Malesco, a Franco Favilla, all’Aib Valle Vigezzo e ai gestori del Minibar e della Bottega del Campanile”. Questi i numeri vincenti della sottoscrizione a premi: 1650-1142-2555-2234-1616-2719-2594-2351-2029-1895-1838-2682-1683-2189-2331-2605-1135-2239-1587-2133-1065-2831-2669-2503-2474-2031-2714-1051-1676-2062. Per il ritiro dei premi telefonare al 348.9194971.