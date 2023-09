La Fondazione Comunitaria VCO sostiene le raccolte fondi con il Bando ForFunding 2023

Anche per l’anno 2023 la Fondazione Comunitaria del VCO Ente Filantropico mette a disposizione una serie di bandi di concorso per sostenere e finanziare progetti di utilità sociale in tutto il territorio della nostra provincia, agendo in diversi ambiti. Dall’istruzione allo sport, dalla cultura alla tutela del patrimonio artistico, passando per l’assistenza sociale, la Fondazione contribuisce allo stanziamento di fondi per numerosi progetti.

Tra i bandi in scadenza a ottobre c’è anche il Bando ForFunding 2023, messo in atto dalla Fondazione Comunitaria con lo scopo di sostenere organizzazioni senza scopo di lucro per la realizzazione di attività in tutta la provincia del VCO. In particolare, il bando nasce con l’obiettivo di sperimentare una nuova modalità di collaborazione tra la Fondazione e le organizzazioni no profit per individuare le iniziative di valore e che meglio si prestano allo sviluppo di campagne di raccolta fondi. Le iniziative migliori verranno pubblicate su ForFunding, la piattaforma di crowdfunding del gruppo Intesa Sanpaolo. Al termine delle campagne, gli enti beneficeranno del raddoppio dei fondi raccolti fa parte della Fondazione Comunitaria.

Il contributo non può superare il 50% del costo totale del progetto, non può essere inferiore a 5mila euro o superiore a 20mila. Il budget totale è pari a 43.843 euro e le risorse sono messe a disposizione dalla Fondazione Cariplo. La scadenza per la presentazione delle domande è il 26 ottobre 2023.