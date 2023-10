LetterAltura: ultimi posti per la gita letteraria in Val Vigezzo

Venerdì 29 settembre il Festival Lago Maggiore LetterAltura 2023 si conclude con una gita letteraria in Val Vigezzo, per celebrare i 100 anni della ferrovia Domodossola – Locarno. L’iniziativa nasce con l’idea di offrire un viaggio unico sul treno della Vigezzina, ammirando i panorami e successivamente visitando le bellezze di Santa Maria Maggiore in compagnia di una guida turistica. Ad accompagnare i visitatori l’urbanista e scrittore Albano Marcarini.

Per partecipare alla gita è necessaria la prenotazione: sono disponibili in tutto 80 posti, e l’itinerario prevede la partenza e il ritorno a Verbania.

Il programma ha inizio alle ore 9 con il ritrovo dei partecipanti alla stazione di Verbania Pallanza. Con il treno si raggiunge poi Domodossola, con arrivo previsto alle 9.59. Da lì si parte alla volta di Santa Maria Maggiore con la Vigezzina. Una volta raggiunto il paese della Val Vigezzo, è prevista la visita guidata, seguita da un pranzo al sacco (chi vuole può sostare nei locali del paese). Il ritorno è previsto con il treno delle 16.56 da Domodossola verso Verbania.