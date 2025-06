Malesco in festa per la patronale dei Santi Pietro e Paolo

Cinque giorni di festa a Malesco per la patronale dei Santi Pietro e Paolo: da giovedì 26 a lunedì 30 giugno, tanti appuntamenti tra celebrazioni religiose e momenti di convivialità.

Il programma si apre giovedì 26 giugno in chiesa parrocchiale alle 16.30 con l’adorazione eucaristica, seguita alle 17.30 dalla messa e alle 20.30 dai vespri e dalla benedizione eucaristica.

Venerdì 27 giugno sempre in chiesa parrocchiale alle 17.00 la recita del rosario e, a seguire, la messa. Alle 19.00 appuntamento in Pineta Loana per l’apertura del punto ristoro con accompagnamento musicale. Alle 20.30 i vespri e la benedizione eucaristica; alle 21.00 un concerto meditativo di Stresa Polyphonics in chiesa parrocchiale. La serata dedicata ai giovani prosegue poi dalle 22.00 in pineta, con la musica dal vivo dei Low Town e il dj set di Andy.

Sabato 28 giugno alle 10.00 presso la casa parrocchiale l’apertura della mostra di artefatti in legno. Alle 12.00 in pineta l’apertura del punto ristoro con grigliata e alle 13.00 spazio ai più piccoli con “Pompieropoli” in collaborazione con i vigili del fuoco volontari di Santa Maria Maggiore. alle 16.00 il concerto della Banda Alpina di Malesco e alle 17.00 la distribuzione degli immancabili runditt. Alle 17.30 nella chiesa parrocchiale rosario e messa, alle 20.30 vespri e benedizione eucaristica. Alle 19.00 si torna in pineta con una cena a base di paella e sangria; alle 21.00 serata danzante con l’orchestra Loris Gallo.

Domenica 29 giugno alle 10.00 la messa solenne accompagnata dalla corale parrocchiale. Alle 12.00 in pineta il punto ristoro con grigliata, alle 14.00 karaoke e giochi per tutte le età. Alle 17.0 merenda e runditt per tutti. Alle 20.30 dalla chiesa parrocchiale i vespri e la partenza della processione per le vie del paese, accompagnata dalla banda musicale. Al termine ritrovo in casa parrocchiale per un momento conviviale.

La festa si chiude lunedì 30 giugno alle 20.30 con la celebrazione della messa in memoria di tutti i defunti e processione al cimitero.