A Crevoladossola tre giorni di festa per i Santi Patroni Pietro e Paolo

Tre giorni di eventi, spiritualità e condivisione: Crevoladossola si prepara a celebrare la tradizionale Festa Patronale dei Santi Pietro e Paolo, in programma da venerdì 27 a domenica 29 giugno 2025, con un ricco calendario di appuntamenti promossi dal Comune e dalla Parrocchia.

Si comincia venerdì sera con la “Serata in musica” nel piazzale della Scuola Materna di Crevola (via San Cristoforo 1): dalle 20.00 sarà attivo il punto ristoro con patatine e salamella, seguito dal Dj Set con Garro & Mella a partire dalle 21.30.

Sabato 28 giugno spazio alla musica classica con il Concerto d’Organo del maestro Andrea Verrando, che si esibirà alle 20.30 presso la chiesa della frazione Fabbrica. Un’occasione per valorizzare il patrimonio artistico e spirituale delle chiese del territorio.

La giornata clou sarà quella di domenica 29 giugno, dedicata alle celebrazioni religiose e al coinvolgimento delle diverse realtà del paese. Alle 18.00 aprirà un momento conviviale con apericena per tutti, cui seguirà alle 20.30 il ritrovo in via dei Silva per la processione verso la Chiesa Parrocchiale. Dopo la Santa Messa delle 21.00, la serata si concluderà con la tradizionale processione attorno alla chiesa, accompagnata dal Corpo Musicale di Crevoladossola, con lo stendardo e le reliquie dei Santi Patroni. Durante il rito si svolgerà anche la benedizione delle frazioni di Crevola, impartita dai quattro angoli della chiesa.