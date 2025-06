Chef volanti, cena gourmet a favore del Ciss

Gli ingredienti ci sono tutti: la solidarietà, gli chef più quotati del territorio, i prodotti dell'enogastronomia locale, una location incredibile nel cuore della città, ospiti vip e motori. "Chef volanti" li racchiuderà tutti per una serata nel cuore dell'estate, quella di giovedì 17 luglio, che regalerà emozioni e tanto bene. Nell'ambito del 61° Rally delle Valli Ossolane infatti, quest'anno il cortile delle suore rosminiane nel borgo di Domodossola ospiterà la cena benefica organizzata dal comitato Rally in collaborazione con Turbomark Rally Team, chef, produttori, aziende, associazioni. Una cena di gala per 150 persone in cui gli chef lavoreranno fianco a fianco creando piatti unici dedicati ai motori e i cui proventi saranno interamente devoluti al Ciss Ossola per l'acquisto degli arredi di due alloggi riservati a persone diversamente abili.



"Il rally è competizione ma anche un volano per fare conoscere il nostro territorio con le sue eccellenze tra cui l'enogastronomia - spiega Giuseppe Zagami presidente Aci del Vco organizzatore del Valli Ossolane - quest'anno abbiamo voluto dare vita a un progetto di solidarietà per dare sostegno a chi è in difficoltà grazie al grande cuore degli chef ossolani. I proventi rimarranno sul territorio ossolano, è giusto che il buono e il bene che si creano qui rimangano qui. Nell'anno in cui il rally delle Valli Ossolane diventa campionato italiano, abbiamo voluto organizzare qualcosa che lasciasse il segno. Una prova speciale è anche la cucina, così assieme a tutti gli chef, i produttori, le aziende e i ristoranti e coinvolgendo il Ciss e tanti amici, è nato Chef volanti".

Oltre alla buona cucina, proposta da chef come Giorgio Bartolucci, Luca Prata, Gianfranco Tonossi, Ugo Francioli, gli aperitivi e il dolce curati da altrettanti professionisti, tanti gli ospiti alla serata benefica, tra cui l'ex pilota di Formula Uno Riccardo Pratese, icona dell'automobilismo italiano, il cantante Omar Pedrini ex leader dei Timoria, Luigi Battistolli pilota di rally tra i più famosi e la Iena Andrea Gresti.

I proventi di Chef volanti dunque saranno devoluti al Ciss Ossola: "Non sarà solo un'iniziativa di raccolta fondi ma anche un momento di divulgazione e conoscenza di ciò che stiamo facendo - spiega il presidente del Ciss Giorgio Vanni - in particolare siamo impegnati nell'attivazione di percorsi di autonomia per chi è disabile. Le risposte che ci stiamo impegnando a fornire sono diversificate, in collaborazione con altri enti e il Comune. In particolare quest'ultimo ci ha concesso in comodato d'uso diversi appartamenti un via Montegrappa in cui far vivere persone disabili per le quali viene attivato un percorso di autonomia. Un appartamento è già operativo e vi vivono e lavorano alcune persone che svolgono un'attività professionale e che sono seguite 24 ore su 24. I lavori di adeguamento di due appartamenti, che ci sono stati concessi recentemente, devono essere ancora ultimati ed arredati. Ospiteranno persone che necessitano meno assistenza e che con il loro lavoro contribuiranno al loro mantenimento. Con i fondi raccolti con la cena interverremo in questo senso. Le persone con disabilità invecchiano, così come le loro famiglie, e si pone il problema di creare situazioni sostenibili anche in futuro".



"Il Rally ha una storia incredibile e coniugare la manifestazione con il sociale è molto importante - ha commentato in occasione della presentazione avvenuta ieri presso la Cappella Mellerio Alberto Preioni, sottosegretario alla presidenza della Regione Piemonte - I problemi che riguardano il mondo della disabilità sono numerosi e il terzo settore è fondamentale anche per il dopo di noi dei ragazzi speciali, ragazzi che hanno diritto a una casa e a una vita meravigliosa. La società si è evoluta e l'inclusione deve concretizzarsi anche con iniziative di questo genere che consentono a queste persone di vivere una quotidianità e lavorare".



Chef volanti si svolgerà dunque giovedì 17 luglio dalle ore 19 presso il convento delle suore rosminiane a Domodossola. Le prenotazioni si ricevono al 3893146775 solo tramite messaggio whatsapp.