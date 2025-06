Formazza, al via la stagione con tanti eventi

E' già entrata nel vivo la stagione turistica in Val Formazza e il calendario degli eventi, da fine giugno a settembre, è ricco di appuntamenti. Concerti, presentazioni, incontri, fiere e feste per animare l'estate 2025.

Si comincia con la presentazione del libro "Eco di passi lontani" di Ferruccio Del Zoppo il 28 giugno per passare poi alla "But gourmet" a Riale del 5 luglio. All'area feste di Valdo vi sarà la "But emozioni ad alta quota" il 12 luglio e il 13 il concerto dei corpi musicali di Formazza, di Crevoladossola e la Musica di Oira a Riale. Il 20 luglio è in programma la mostra mercato all'area feste di Valdo.

Tanti gli appuntamenti anche ad agosto, come l'incontro con le genti di Bedretto al passo San Giacomo il 2 luglio, la giornata delle tradizioni "Pomattertag" il 9, gli scultori del legno il 22 e 24 agosto, la "Sbrinz Route" il 28 e 29 agosto e la processione walser il 31 agosto. Anche a settembre tante iniziative, tra cui la rievocazione storica "Lepontica val Formazza" a Valdo il 6 e 7 settembre e la Walser Hapfla Fest a Valdo il 27 e 28.