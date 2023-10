"I venerdì di paese" , al via la rassegna itinerante della Soms

“I venerdì di paese”, a Santa Maria Maggiore il primo appuntamento della rassegna itinerante organizzata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso della Valle Vigezzo in collaborazione con “La Cura è di casa” e con il sostegno della Fondazione Comunitaria del Vco.

Ospite del primo incontro “E non mangio.. fare prevenzione e costruire salute” che si terrà alle 17 nella sala mandamentale, l'endocrinologo Eros Barantani. L'intento è quello di mettere a disposizione uno spazio di divulgazione di conoscenze nell'ambito sanitario che abbia come scopo quello di dare una serie di spunti utili per il benessere quotidiano della persona. Conoscenza e prevenzione, perchè stare bene è un diritto di tutti: «Gli appuntamenti del percorso “I venerdì di paese” - spiega Patrizia Testore, presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso della Valle Vigezzo - sono rivolti a tutti e pensati per dare un'impronta divulgativa in ambito sanitario e piacevole allo stesso tempo. Al termine della conferenza verrà infatti lasciato ampio spazio al pubblico per domande e approfondimenti».

Il secondo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 6 ottobre alle 20.30 – presso la sala polifunzionale di Toceno - con l'incontro cinematografico “Non è un paese per vecchi”, a cura dei critici cinematografici Bruno Fornara e Cristian Cerutti. “Dal prato alla pentola. Cucinare in sicurezza le erbe spontane e commestibili” è in programma invece venerdì 20 ottobre alle 17. La serata, a cura dell'agronoma, divulgatrice e consulente di Geo Rai Tre Maria Cristina Pasquali, si svolgerà nella sale dell'ex Ospedale Trabucchi di Malesco.

Venerdì 3 novembre alle 17 la geriatra dell'Asl Vco Daniela Morabito si occuperà di memoria: “Scherzi della memoria” è in programma presso la sala consigliare di Villette. L'ultimo appuntamento si terrà venerdì 17 novembre alle 17 presso la sala parrocchiale di Druogno: si parlerà di sonno e insonnia con il neurologo Alessandro Mauro, direttore del Dipartimento di Neuroscienze dell'Università di Torino e della divisione di Neurologia e Neuroriabilitazione del Centro di Medicina del Sonno dell'Irccs Istituto Auxologico Italiano di Piancavallo.