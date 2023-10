E' stato presentato il settore giovanile della Juve Domo FOTO

Domenica 1 ottobre è stato presentato il settore giovanile allo stadio Curotti di Domodossola. A fare gli onori di casa il presidente Marisa Zariani, il direttore generale Daniele Massoni, il responsabile del settore giovanile Maurizio Palmieri e il responsabile tecnico Paolo Cacello.

Sono intervenuti anche il main sponsor Mauro D'Aloisio e l'assessore Daniele Folino in rappresentanza del Comune di Domodossola. L’evento odierno ha rappresentato un’ulteriore occasione per ribadire che il settore giovanile era, e sarà sempre una priorità per il club granata. Parteciperanno al campionato regionale la squadra U17 e la U15 mentre la U14 sta facendo il girone di qualificazione per accedervi con ottime possibilità di riuscita.

Per quanto riguarda l'attività di base, il movimento è in crescita con l'arrivo di parecchi bambini anche nelle categorie più piccole a partire dalla classe 2018. In totale il movimento conta di circa 200 iscritti.