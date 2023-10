Un concerto per celebrare i 100 anni della Vinavil

La Filarmonica di Villadossola il 6 ottobre, alle 21, terrà alla Fabbrica un concerto per festeggiare i 100 anni della Vinavil, l'azienda che ha cambiato la storia della chimica moderna italiana e che dal 1994 è uno dei marchi della galassia Mapei. L'evento è organizzato dalla Filarmonica in collaborazione con il comune, sarà una serata di musica e parole.

Simone Cantova, un componente della Filarmonica, racconterà la storia dello stabilimento. Il nome Vinavil, identifica la celebre colla, è l'acronimo di Vinil Acetato a Villadossola.. Il racconto sarà intervallato da 8 brani, la serata sarà presentata da Loredana Pellanda “Ci è sembrato giusto, vista l'attenzione che questa ditta ha per le associazioni del territorio e per il comune – spiega il presidente della Filarmonica Daniele Gnoato – festeggiare anche noi il traguardo. Abbiamo raccolto del materiale sulla storia della ditta e abbiamo cercato di trovare dei brani rappresentativi dei vari periodi presi in esame”.

La Filarmonica con la serata vuole così esprimere gratitudine a questa ditta, che tanto ha dato e continua a dare in termini occupazionali all'Ossola.