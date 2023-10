Elezioni 2024: saranno 26 i comuni ossolani chiamati alle urne

Saranno ventisei i comuni ossolani (cinquantadue in totale in tutta la provincia del Verbano Cusio Ossola) dove nel 2024 si andrà al voto per eleggere il Sindaco.

Il comune più popoloso dove si andrà a votare è quello di Ornavasso (3.056 elettori, sindaco in carica Filippo Cigala Fulgosi). Si voterà anche a Piedimulera, comune dell'attuale presidente della Provincia Alessandro Lana (1.349 elettori).

Gli elettori saranno poi chiamati a rinnovare sindaco e consiglio comunale ad Antrona Schieranco (409 elettori, sindaco Claudio Simona), Anzola d'Ossola (350 elettori, sindaco Andrea Melloni), Baceno (890 elettori, sindaco Andrea Vicini), Bannio Anzino (491 elettori, sindaco Pierfranco Bonfadini), Ceppo Morelli (319 elettori, sindaco Giovanni Consagra), Craveggia (820 elettori, sindaco Giovanola Paolo), Crodo (1.289 elettori, sindaco Ermanno Savoia), Malesco (1.279 elettori, sindaco Enrico Barbazza), Masera (elettori 1.403, sindaco Norma Angela Bianchi), Mergozzo (2.022 elettori, sindaco Paolo Tognetti), Montecrestese (1.214 elettori, sindaco Renato Punchia), Montescheno (385 elettori, sindaco Dario Ricchi), Pallanzeno (1.030 elettori, sindaco Gianpaolo Blardone), Pieve Vergonte (2.373 elettori, sindaco Maria Grazia Medali), Premia (520 elettori, sindaco Fausto Braito), Re (710 elettori, sindaco Massimo Patritti), Santa Maria Maggiore (1.305 elettori, sindaco Claudio Cottini), Toceno (686 elettori, sindaco Tiziano Ferraris), Trontano (elettori 1.501, sindaco Renzo Viscardi), Valle Cannobina (elettori 773 sindaco Luigi Milani), Vanzone con San Carlo (435 elettori, sindacoClaudio Sonzogni), Varzo (2.118 elettori, sindaco Bruno Stefanetti), Villette (260 elettori, sindaco Monica Balassi, Vogogna (1.589 elettori, sindaco Marco Stefanetta).

Per le elezioni comunali del 2024 nei comuni ossolani si fa riferimento all'art. 71 del Testo Unico degli Enti Locali, relativo ai comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti. Il sistema adottato è quello maggioritario e il consiglio comunale sarà eletto contestualmente al sindaco. Basterà la maggioranza semplice per essere eletti sindaco ma nel caso alle elezioni si presenti un solo candidato sindaco (e quindi una sola lista a sostegno), come è solito accadere nei piccoli centri, verranno eletti sia il candidato sindaco che i candidati consiglieri a patto che questa lista sia stata votata da almeno il 50% dei votanti e che questi rappresentino almeno il 50% degli aventi diritto al voto. Nel 2023 questa soglia è stata abbassata al 40% con il Dl 41/2022.