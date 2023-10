Questa sera riapre l'Urban a Trontano: domani le Deviazioni Spappolate

L'Urban, il locale di Trontano, riapre i battenti e torna ad animare la zona con una serie di eventi.



Questa sera l'inaugurazione, a partire dalle 22:00, ci sarà Fizzy che, con un ottima musica accompagnerà questa serata. Alle 24 è previsto prosecco e pasticcini per tutti i partecipanti, offerti dal locale.

Sabato 7 ottobre, alle 21:30, è prevista una performance unica con le Deviazioni Spappolate, una band tributo a Vasco Rossi che promette di far rivivere l'energia del famoso rocker italiano sul palco. Dopo il concerto, il DJ Lupo Alberto per continuare la festa.

Domenica 8 ottobre dalle 18:00, in collaborazione con Mastro Barbiere che allestirà uno stand ed offrirà ai clienti taglio di barba e capelli gratis. Per l'occasione, l'Urban offrirà pizza a buffet.



In programma nelle prossime settimane tantissimi altri eventi tra cui, da segnalare, lo spettacolo del comico Max Cavallari previsto per domenica 29 ottobre e la serata di Halloween che riserverà delle sorprese. Tutte le informazioni sono disponibili alle pagine social del locale.