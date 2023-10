Il Consorzio Rifiuti da l'ok per l'acquisto dei terreni di Cuzzago

Il Comitato Comunità Bassa Ossola è tornato a riunirsi nei giorni scorsi. Ha promosso un'assemblea pubblica a Fondotoce per ribadire la sua contrarietà all'impianto che il consorzio rifiuti del Vco vuole realizzare a Premosello Chiovenda sui terreni dell'ex poligono.

Era la prima riunione promossa fuori i confini dell'Ossola. E a giudicare i toni della serata non sarà neppure l'ultima. Al Camping Continental di Fondotoce hanno invitato gli operatori turistici della zona convinti che la costruzione di un biodigestore a Cuzzago di Premosello non sia affare che riguardi solo il territorio ossolano. A Fondotoce i rappresentanti del Comitato hanno ribadito il loro no, illustrando le ragioni confortati dal parere di alcuni tecnici esperti in materia.

"E' stato detto che il territorio del Vco non è idoneo ad accogliere simili impianti" hanno ribadito a gran voce. Intanto è notizia degli ultimi giorni che l'assemblea del Consorzio Rifiuti nei giorni scorsi ha licenziato la delibera inerente l'acquisto dei terreni di Cuzzago. Con 20 voti a favore su 23 presenti l'assemblea ha dato mandato al Presidente Gianni Desanti di rappresentare l'ente all'atto del rogito. All'assemblea non ha presenziato Premosello Chiovenda. Contrari all'atto i comuni di Mergozzo, Arizzano e Gignese. Si sono astenuti Cannobio, Crodo e Trarego.