Firmato il decreto: Verbania è nel Parco Val Grande

Verbania entra ufficialmente nel Parco Nazionale Val Grande.

È finalmente arrivata la conferma che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha firmato il decreto (apparso ieri in Gazzetta Ufficiale) che sancisce l’entrata della Città di Verbania, con una sua porzione di territorio, nel Parco Nazionale della Val Grande, l'area selvaggia più estesa delle Alpi.

Si chiude così l'iter di allargamento del Parco Val Grande, iniziato e deliberato dai Comuni del Parco quand'era presidente Massimo Bocci.

‘’L'ampliamento prevede l'ingresso di tre nuovi Comuni (il capoluogo Verbania, Ornavasso e Mergozzo) e dell'intero territorio di Caprezzo e una porzione del territorio di Vogogna. È giunto oggi a compimento, finalmente, un percorso che ha avuto avvio nel 2019’’ ha commentato a caldo il presidente dell’ente Luigi Spadone “E’ la fine di un lungo percorso - afferma il sindaco di Verbania Silvia Marchionini - e penso sinceramente che Verbania sia il naturale riferimento per quell’integrazione turistica ed ambientale fra lago e monti a cui il Parco Nazionale Val Grande mira fin dalla sua nascita quasi 30 anni fa. La richiesta di ampliamento al nostro capoluogo si è manifestata in modo quasi unanime da alcuni anni, e la sua realizzazione rappresenta un risultato che guarda al futuro sviluppo del nostro territorio, per rilanciare ambiente, turismo e green economy. Un grazie va a tutti quelli che, nei loro ruoli, si sono impegnati in questa direzione, a partire dall'appoggio in parlamento dell'onorevole Enrico Borghi e dal lavoro come presidente del parco svolto negli anni scorsi da Massimo Bocci”.

Anche il parlamentare ossolano Enrico Borghi parla ''di splendido risultato, al quale ho concoso con impegno per molti anni con tutti i sindaci del territorio e con l'ex presidente Massimo Bocci, per la comunità dei comuni del territorio, con importanti prospettive che si aprono per tutti, non solo in termini di tutela ambientale, ma anche per il turismo, l'agricoltura e la green economy della zona''.