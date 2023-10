Lutto a Crevola per la scomparsa di Germano Bendotti

Lutto nel mondo della politica ossolana, nelle scorse ore è morto Germano Bendotti. Lo storico esponente della Lega ossolana aveva 63 anni. Si è spento dopo una breve malattia. Per anni il suo nome è stato legato alla vita politica e amministrativa di Crevoladossola dove aveva ricoperto la carica di consigliere comunale, sia con Marcello Dalla Pozza, sia con Gianni Rondinelli. Bendotti, prima di trasferirsi in Africa per motivi lavorativi una decina di anni fa, aveva ricoperto anche la carica di assessore provinciale nella giunta guidata da Massimo Nobili.

“Una brutta notizia, era un amico, anche se negli anni avevamo intrapreso strade politiche diverse” ricorda Lorenzo Iaria, che con Bendotti aveva vissuto gli ani in maggioranza con Marcello Dalla Pozza.

Alla famiglia le condoglianze della nostra redazione.