Montescheno, preoccupazione dopo il furto in un'abitazione a Cresti

Erano tre i malviventi che sabato sera, a volto coperto, hanno raggiunto Montescheno, dove poi si sono introdotti in un’abitazione privata a Cresti.

La banda ha forzato l’ingresso di un appartamento vicino al municipio e una volta all’interno ha danneggiato alcuni arredi e portato via delle collanine. Nell’appartamento vive una famiglia originaria della Costa d’Avorio. ‘’Una famiglia tranquilla, che si è ben integrata in paese’’ dicono a Cresti.

Che non si tratti di una vendetta contro questa famiglia lo si intuisce dal fatto che la banda ha poi suonato il campanello di un altro appartamento della stessa casa. Dove però si trovava la proprietaria. Accortisi della sua presenza i tre si sono dati alla fuga con il loro furgone.

Sicuramente le telecamere di videosorveglianza del Comune avranno ripreso la scena, ma non solo quelle, poiché anche a Villadossola – all’imbocco della valle- ci sono altre telecamere.

‘’Le immagini sono state messe a disposizione degli inquirenti’’ dice Dario Ricchi, sindaco del paese della Valle Antrona.

‘’Un po’ preoccupati per l’accaduto lo siamo - ammette – , anche perché normalmente nei nostri paesi non succede mai nulla, tanto che molti hanno l’abitudine di non chiudere porte con la chiave’’.

Le indagini sono condotte dai carabinieri di Villadossola.