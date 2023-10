"Himalaya nel Nepal": una serata dedicata alla montagna e alla solidarietà

Venerdì 13 ottobre alle ore 21, preso lo spazio contemporaneo della Società di Mutuo Soccorso di Domodossola, in via Teatro 1, si tiene una serata dedicata alla montagna e alla solidarietà, dal titolo “Himalaya nel Nepal”. Trekking, spedizioni extra-europee e una scuola per cento bambini orfani: è questo il tema che lega la storia di un progetto umanitario che si intreccia con la passione per le montagne dell'Himalaya intrapreso da Maurizio Novelli, ospite della serata, che accompagna il pubblico in un affascinante viaggio alla scoperta di un mondo visto anche con uno sguardo rivolto alla vita della popolazione nepalese.

L’ingresso è a offerta libera: il ricavato sarà devoluto a sostegno dei bambini orfani del Nepal.