Nasce il museo del marmo rosa di Candoglia

Un museo dedicato al marmo rosa di Candoglia, il materiale con cui è costruito il Duomo di Milano, per custodirne e diffonderne la conoscenza: realizzato grazie ai fondi del progetto Interreg I-CH "MuLM – il Museo più Lungo del Mondo", sarà inaugurato sabato 21 ottobre alle 9.30 ad Albo di Mergozzo.

Il museo è ospitato all'interno dell'immobile di proprietà del Comune di Mergozzo che fu sede dell'asilo della frazione sino al 1984. L'edificio è stato ristrutturato e allestito grazie ai fondi concessi al Parco dal Programma Interreg, integrati da importanti risorse del Comune di Mergozzo.

La progettazione è del Parco Nazionale della Val Grande, e nel Museo trovano spazio anche materiali e documenti raccolti dal Gruppo Archeologico di Mergozzo reperti in marmo concessi dalla Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano.

Il tema delle sale espositive del "Museo del Marmo Rosa e del granito" sono ovviamente la lavorazione e il viaggio di queste pietre verso Milano e il resto del mondo. Nelle sale al piano terra il visitatore avrà la possibilità di seguire il viaggio del marmo e del granito dalla celebre Cava Madre di Candoglia lungo la via d'acqua che conduce a Milano. Sarà possibile seguire anche le differenti lavorazioni del marmo rosa di Candoglia.

Uno spazio sarà infine dedicato agli usi artistici di marmi e graniti, con opere che l'artista danese Eva Sørensen ha donato al Comune di Mergozzo, e con una piccola e preziosa scultura in marmo rosa che la famiglia di Giovanni Battista Tedeschi ha concesso in prestito per questa esposizione.

Nella giornata inaugurale, il 21 ottobre, l'esposizione sarà visitabile al mattino fino alle ore 12.00, con la presenza degli operatori dell'Ecomuseo del Granito e del Gruppo Archeologico di Mergozzo, e al pomeriggio con operatori del Parco Nazionale Val Grande, dalle 14.30 alle 17.00.