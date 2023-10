Il Parco Val Grande ha un nuovo direttore

Michele Zanelli, geologo parmense di 56 anni, è il nuovo direttore del Parco Nazionale della Val Grande. Il decreto di nomina, a firma del Ministro Gilberto Pichetto Fratin e datato 12 ottobre, è pervenuto oggi al protocollo degli uffici di Vogogna.

Zanelli è attualmente in forza all'Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità Emilia Occidentale e vanta una lunga esperienza nel mondo dei parchi, in particolare nei lavori pubblici, nelle autorizzazioni ambientali e paesaggistiche nonché nella educazione ambientale. Ha già svolto le funzioni di direttore di Parco nazionale presso il Parco Nazionale dell'Arcipelago di Maddalena.

"Si conclude un iter irragionevolmente lungo al pari di quello che succede negli altri Parchi nazionali - il commento del presidente Luigi Spadone - su cui anche Federparchi ha posto la propria attenzione perché se i Parchi devono operare è necessario disporre di personale qualificato senza attenderlo anni’’.

‘’A Zanelli, che prenderà servizio tra un paio di mesi e a cui auguro buon lavoro – prosegue Spadone - sarà come prima cosa impegnato nella gestione dell'allargamento del Parco e nell'avvio dell'iter per l'approvazione del Piano per il Parco, un lavoro impegnativo ma necessario per il corretto operare dell'Ente".