Pieve, disperso un cercatore di funghi 84enne

Attivato il protocollo per la ricerca di persone disperse in Bassa Ossola. Soccorso Alpino civile e militare e Vigili del fuoco sono al lavoro sulle alture di Pieve Vergonte per cercare un uomo di 84 anni disperso.

Il pievese era uscito per cercare funghi dicendo che sarebbe rincasato dopo un'oretta, come aveva fatto il giorno precedente. Dopo 3 ore, non vedendolo rincasare, i famigliari hanno allertato i soccorsi.



"Le ricerche sono complicate dal fatto che la persona dispersa è sorda e se anche il telefono suona non risponde" ha spiegato Matteo Gasparini, responsabile del Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola.