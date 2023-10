In piazza Mercato il ricordo dei 40 giorni di libertà FOTO

Sabato pomeriggio la Pro loco di Domodossola ha voluto ricordare i 40 Giorni di Libertà della Repubblica dell'Ossola con un particolare flash mob.

Monica Delfina Morellini ha cantato da una finestra di Casa De Rodis, prima la canzone che fu colonna sonora dello sceneggiato dedicato alla Resistenza in Ossola, poi il brano scritto da Italo Calvino 'Oltre il ponte'.

“Con questa iniziativa abbiamo voluto esprimere l’orgoglio di Domodossola per quella straordinaria esperienza della giunta provvisoria di governo dell’Ossola libera” ha spiegato la presidente della Pro Domo Vanda Cecchetti. “Un momento di convivenza e democrazia che tutti noi dobbiamo custodire ad esempio. Per questo ci piace fermare per un attimo la nostra giornata e regalare a quei giorni la nostra gratitudine, soprattutto in questo periodo in cui prevale l'odio”.