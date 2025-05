Domodossola, al via l'Apiario d'autore

Dopo il successo del laboratorio Lotte bestiali con l’illustratrice Anna Spreafico, Domodossola si prepara ad ospitare un altro evento inserito nel programma del Festival dell’Illustrazione Di-Se x BlitzArt, organizzato dall’Associazione Musei d’Ossola. Sabato 10 maggio, alle ore 10.30, la Biblioteca “G. Contini” accoglierà l'inaugurazione dell'Apiario d'Autore, una mostra diffusa che, in collaborazione con la Pro Loco, abbellirà le vie e le piazze di Domodossola con arnie decorate da artisti locali e non.

L’evento vedrà la presentazione del catalogo della mostra da parte di Mauro Rutto, ideatore del progetto, che punta a sensibilizzare il pubblico sul tema cruciale della salvaguardia delle api e della tutela dell'ambiente attraverso l'arte.

Oltre ad ospitare alcune delle arnie in biblioteca, l’iniziativa prevede attività speciali per i più piccoli: letture tematiche a cura dei volontari di Nati per leggere e un laboratorio creativo condotto da Aurelie Bou. I bambini, di età compresa tra i 3 e i 7 anni, potranno decorare le loro arnie e creare api artigianali usando materiali di riciclo. Questo laboratorio è parte del progetto di welfare culturale Cultura per Crescere, sostenuto da Fondazione Compagnia di San Paolo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare la biblioteca al numero 0324/242232.