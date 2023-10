BiancoLatte: Un successo senza precedenti

La migliore edizione di sempre per BiancoLatte: boom di visitatori per l'evento dedicato alla valorizzazione delle produzioni casearie complice anche una fortunata parentesi di bel tempo tra una perturbazione e l'altra, l'edizione numero 9 di BiancoLatte si è rivelata un grande successo.

Pubblico delle grandi occasioni a Crodo domenica 22 ottobre per l'attesa marchiatura delle forme di Bettelmatt, quest'anno con un testimonial d'eccezione, il gastronomo e conduttore televisivo Edoardo Raspelli. Ma anche tutti gli altri appuntamenti hanno visto un'ottima partecipazione, in primis la mostra-mercato che per tutta la giornata di domenica ha chiamato a raccolta al Foro Boario del centro antigoriano i migliori rappresentanti dell'eccellenza agroalimentare della vallata ossolana e delle località vicine. “Sicuramente è stata l'edizione con la maggiore partecipazione – conferma con soddisfazione il Sindaco di Crodo, Ermanno Savoia – grazie alle tante proposte messe in campo dal Comune, con il fondamentale supporto della nostra Pro Loco 2.0 che ha curato in modo ottimale l'area ristoro. Abbiamo marchiato le forme di Bettelmatt davanti a più di 600 persone e le parole di Edoardo Raspelli, che ha rimarcato la grande valenza di tutta la produzione casearia dell'alta Ossola, ci fanno ben sperare sul futuro di questo settore produttivo così importante per il nostro territorio”.

“Un gioiellino questa manifestazione – ha dichiarato domenica scorsa Edoardo Raspelli – organizzata con cura da Comune e Proloco di Crodo. Credevo di conoscere tutti i produttori di questo territorio, che frequento da anni, e invece oggi ho scoperto molte realtà interessanti. Il Bettelmatt rimane la Ferrari dei formaggi, ma è una vetrina per tutte le altre produzioni casearie dell'alta Ossola, che meritano di essere valorizzate”.

Migliaia i visitatori che nell'arco della domenica hanno potuto apprezzare la ricca offerta di specialità enogastronomiche e degustare i piatti tipici proposti dalla locale Proloco. Buona è stata la partecipazione anche a tutti gli eventi collaterali, dagli incontri serali ai laboratori per famiglie, nonché le presenze nei ristoranti di Crodo e frazioni “Soddisfatti per la buona riuscita di BiancoLatte, siamo al lavoro da mesi grazie alla passione dei nostri concittadini su un'altra manifestazione cui teniamo particolarmente, i Presepi sull'acqua – conclude il Sindaco di Crodo, Ermanno Savoia – Attendiamo anche quest'anno decine di migliaia di visitatori a partire dal 2 dicembre, data di inizio della nuova edizione di una manifestazione che è volano turistico ed anche economico non solo per Crodo, ma per l'intera Val d'Ossola e non solo”.