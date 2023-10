Fabbriche aperte, ancora qualche posto disponibile per le visite nel prossimo week end

E' già grande successo di prenotazioni per le visite alle aziende del Verbano Cusio Ossola che aderiscono anche quest'anno al progetto "Fabbriche Aperte Piemonte - Dentro il cuore del Piemonte industriale, per scoprire il valore di chi crea valore" promosso dalla Regione Piemonte e che permette al grande pubblico di visitare i luoghi della produzione industriale del territorio, aperti straordinariamente per l’occasione.



Nella provincia del Verbano Cusio Ossola sono quattro le aziende che il prossimo fine settimana, tra venerdì 27 e sabato 28 ottobre, apriranno le proprie porte al pubblico che potrà così conoscere dal di dentro queste realtà e scoprire i processi di produzione e organizzazione che permettono di realizzare prodotti di altissimo know-how.



Partendo dall'Ossola, Terme di Crodo srl, la fabbrica che produce bevande zuccherine come Lemonsoda e Oransoda, proporrà ai propri visitatori un tour che partirà dal cuore dell'azienda, il reparto sciroppi, per poi passare attraverso la linea produttiva ai reparti di imbottigliamento e confezionamento. Si arriverà poi a fine linea, dove i prodotti vengono confezionati e pallettizzati, per chiudere la visita al reparto logistica dove il prodotto finito viene stoccato in attesa di essere spedito. Sono disponibili ancora alcuni posti nella giornata di venerdì 27 ottobre.



Sempre in Ossola si potrà visitare ad Anzola d'Ossola Maglificio Matia srl, un’azienda di tradizione familiare con oltre 50 anni di storia e guidata dalla pluriennale esperienza nel mondo della moda dalla famiglia Monti. Si potranno visitare diversi reparti: l'ufficio campionario, il reparto confezione, ufficio produzione, il reparto smacchinatura e l'ufficio amministrativo, dislocati su 3 zone/stabilimenti in Anzola d'Ossola. Anche in questo caso per le visite sono disponibili ancora alcuni posti nella giornata di venerdì 27 ottobre.



Ad Ornavasso aprirà le proprie porte la Magistris & Wetzel S.p.A. che si occupa di produzione di componenti e assemblati in metalli. Si potranno visitare i reparti taglio laser, stampaggio, reparto tornitura e reparto saldatura e relativi processi automatizzati. In questo caso sono disponibili ancora alcuni posti sia venerdì 27 che sabato 28.



Nel Verbano si potrà fare visita alla Emisfera Società Cooperativa di Verbania. Emisfera è una società informatica con attività in diverse aree di business: sviluppo software, data center, TLC, comunicazione.Il tour prevede la visita degli uffici e del data center. Ancora disponibili posto per la giornata di venerdì 27 ottobre.



Infine nel Cusio si potrà accedere a una fabbrica storica e famosa in tutto il mondo, Lagostina. La visita allo stabilimento Lagostina di Omegna sarà un’ottima occasione per vedere in lavorazione i processi industriali di stampaggio a freddo dell'acciaio inossidabile, l'applicazione a caldo dei fondi termodiffusori, le operazioni di lucidatura e finitura fino ad arrivare al prodotto finito inscatolato, pronto per la spedizione. Le visite sono ancora disponibili per la giornata di sabato 28 ottobre.



Le prenotazioni delle visite si possono effettuare sul sito www.fabbricheapertepiemonte2.it