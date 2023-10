Un documentario ricorda la tragedia al Gries nel 1953

Era Capodanno 1954 quando Milano si stinse attorno al IV Reparto Scouts dell’Agesci, per la morte, in alta Formazza, di tre ragazzi giovanissimi (16 e 17 anni). Una messa toccante quella del cardinale Ildefonso Schuster a ricordo dei tre giovani deceduti il 28 dicembre per fare il giro del Gries.

Gli scout erano al campo invernale in val Formazza, con tutto il reparto, divisi in Orsa Minore, i più grandi, Orsa Maggiore, i più piccoli. Tra i più piccoli anche l’ex sindaco milanese Giuseppe Pisapia, la cui famiglia aveva una casa a Formazza.

Il gruppo partì con sci e pelli di foca per l’escursione alpina. Il tempo era bellissimo ma la gita si trasformò in tragedia quando una tormenta di neve, con le temperature sotto lo zero, investì la comitiva

Tre di loro furono sopraffatti dalla fatica e morirono.

Ora, 70 anni dopo, la Valle Formazza è pronta a rivivere quel capitolo indelebile della sua storia con la prima proiezione del documentario "Storia di un Bivacco". Il film, prodotto per commemorare il 70esimo anniversario del tragico evento che ha segnato profondamente la valle e le vite delle persone coinvolte. Il documentario verrà proiettato il 28 ottobre alle ore 18 nella Parrocchia dei Santi Bernardo e Carlo a Chiesa, frazione di Formazza.

"Storia di un Bivacco" racconta di quel gruppo di giovani scout milanesi, 'vittime' di quel drammatico episodio dal quale nacque una risposta immediata e solidale degli abitanti della valle, che si mossero per prestare soccorso. L’episodio creò anche dei legami indissolubili tra i giovani escursionisti, le loro famiglie e la comunità di Formazza.

"Storia di un Bivacco" è dunque il racconto intenso e commovente che intreccia le memorie soggettive di coloro che hanno vissuto questa tragedia e che oggi continuano a prendersi cura del luogo che custodisce queste memorie, offrendo rifugio a chiunque si trovi al passo del Gries: la cappellina-bivacco del Gries.

Il documentario è scritto e diretto da Greta Mauri, regista emergente, laureata in cinema e video all’Accademia di Brera e Giorgia Bertolini, che a questa storia è da sempre legata. La sua realizzazione è stata resa possibile grazie al supporto del comune e del Cai di Formazza e il sostegno generoso e delle famiglie coinvolte.

Tra l’altro, nel 2013, è stato completamente rinnovato il bivacco che fu realizzato dagli scout milanesi al Gries, bivacco che venne poi donato al Cai di Forma