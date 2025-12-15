Ispezioni nelle gallerie della SS 659, chiusure notturne in Val Formazza

Anas ha programmato l’ispezione periodica delle gallerie lungo la strada statale 659 “di Valle Antigorio e Val Formazza” nell’ambito del territorio comunale di Formazza. Le operazioni saranno svolte esclusivamente in orario notturno per contenere il più possibile i disagi alla circolazione locale.

Per consentire l’ispezione delle gallerie Sottofrua 1, Sottofrua 2 e Sottofrua 3 la statale sarà chiusa al traffico tra il km 38 e il km 39,550 dalle 21.00 di oggi, lunedì 15 dicembre, fino alle 6.00 di domani, martedì 16 dicembre. Dalle 21.00 di martedì 16 dicembre, e fino alle 6.00 del giorno successivo, mercoledì 17 dicembre, sarà chiusa al traffico la galleria Le Casse, tra il km 27,300 e il km 30,500 della statale. Durante la chiusura gli imbocchi delle gallerie saranno presidiati per consentire il passaggio di eventuali mezzi di emergenza e soccorso.