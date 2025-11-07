Domani in Val Formazza i funerali di Tarcisio Valci

Saranno celebrati domani, sabato 8 novembre, i funerali di Tarcisio Valci, il 56enne della Val Formazza che ha perso la vita in un grave incidente sul lavoro verificatosi il 4 novembre a Crevoladossola. La celebrazione si terrà alle 14.00 nella chiesa parrocchiale di Chiesa, frazione di Formazza. Il rosario sarà invece recitato questa sera, venerdì 7 novembre, alle 18.45 nella chiesa parrocchiale di Valdo.

Valci lascia la mamma Ada, la figlia Isabella con la mamma Catia e il fratello Luca con la famiglia.