Esercitazione d’alta quota per i Vigili del Fuoco: simulato un soccorso nei cunicoli del Lago Toggia

Si sono concluse venerdì 24 ottobre scorso le giornate addestrative organizzate dal Comando Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola presso il bacino artificiale del Lago Toggia, in alta Valle Formazza, in collaborazione con il personale della società Enel Green Power, gestore dell'impianto.

Lo svuotamento completo dell'invaso, resosi necessario per effettuare delle operazioni di manutenzione straordinaria, è stata l'occasione per testare il dispositivo di risposta, ipotizzando un soccorso a persona all'interno dei cunicoli di ispezione del muro di coronamento del bacino. Le manovre hanno visto impegnate su più giorni, 40 unità Vigilfuoco con formazione specifica SAF (Speleo Alpino - Fluviale) affiancate da 11 soccorritori della Croce Rossa Italiana dei Comitati di Verbania e Domodossola che hanno contribuito alla gestione del soccorso dal punto di vista sanitario.

Nonostante la quota altimetrica dell'invaso e le condizioni meteorologiche sfavorevoli, le giornate hanno avuto esito positivo, fornendo altresì utili spunti per incrementare ulteriormente l' efficacia della gestione del soccorso tecnico e sanitario, in ambiente complesso.