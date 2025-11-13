 / Eventi

Formazza, una serata sul K2 con Marco Majori: “Due amici e un sogno”

Sabato 15 novembre alla sala cinema di Ponte la presentazione del libro dedicato all’impresa sul “tetto del mondo”

Una serata dedicata alla montagna, ai sogni e all’amicizia. Sabato 15 novembre alle 20.45, nella sala cinema di Formazza Ponte, Marco Majori presenterà il suo libro “K2 – Due amici e un sogno”, un racconto intenso e autentico che ripercorre l’avventura vissuta insieme a Federico Secchi sulla seconda montagna più alta della Terra.

Attraverso immagini, parole e riflessioni, Majori accompagnerà il pubblico in un viaggio tra emozioni, imprevisti e bellezza, dove l’alpinismo si intreccia con il valore dell’amicizia e con il profondo rispetto per la natura. L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.

